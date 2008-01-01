|
|
|
|
Hafta
|
|
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
09-15 Ara.
|
50
|
Görümce
|
17.945.624 TL
|
-13,1%
|
19.642.885 TL
|
-10,7%
|
59
|
02-08 Ara.
|
49
|
Görümce
|
20.658.776 TL
|
4,2%
|
21.999.408 TL
|
4,6%
|
54
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
25 Kas.-01 Ara.
|
48
|
Çakallarla Dans 4
|
19.820.355 TL
|
-1,8%
|
21.036.974 TL
|
-1,7%
|
53
|
18-24 Kas.
|
47
|
Dağ 2
|
20.187.650 TL
|
13,2%
|
21.394.017 TL
|
16,3%
|
57
|
11-17 Kas.
|
46
|
Dağ 2
|
17.833.024 TL
|
-7,0%
|
18.394.660 TL
|
-7,1%
|
53
|
04-10 Kas.
|
45
|
Dağ 2
|
19.180.489 TL
|
18,6%
|
19.791.762 TL
|
17,1%
|
50
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
28 Eki.-03 Kas.
|
44
|
İkimizin Yerine
|
16.171.865 TL
|
35,3%
|
16.896.640 TL
|
31,2%
|
54
|
21-27 Eki.
|
43
|
İkimizin Yerine
|
11.952.609 TL
|
52,4%
|
12.881.760 TL
|
42,0%
|
47
|
14-20 Eki.
|
42
|
Cehennem
|
7.843.306 TL
|
10,5%
|
9.069.093 TL
|
4,8%
|
54
|
07-13 Eki.
|
41
|
Bir Baba Hindu
|
7.098.936 TL
|
-8,9%
|
8.652.660 TL
|
-1,0%
|
55
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
30 Eyl.-06 Eki.
|
40
|
Bir Baba Hindu
|
7.791.323 TL
|
24,5%
|
8.739.580 TL
|
22,9%
|
47
|
23-29 Eyl.
|
39
|
Suikast
|
6.256.839 TL
|
-12,3%
|
7.110.504 TL
|
-10,1%
|
46
|
16-22 Eyl.
|
38
|
Suikast
|
7.132.259 TL
|
-34,6%
|
7.911.933 TL
|
-34,0%
|
43
|
09-15 Eyl.
|
37
|
Suikast
|
10.912.165 TL
|
28,2%
|
11.988.369 TL
|
28,6%
|
46
|
02-08 Eyl.
|
36
|
Kayıp Balık Dori
|
8.511.092 TL
|
-4,9%
|
9.320.305 TL
|
-3,7%
|
56
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
26 Ağu.-01 Eyl.
|
35
|
Suikast
|
8.946.499 TL
|
23,8%
|
9.674.354 TL
|
20,8%
|
60
|
19-25 Ağu.
|
34
|
Suicide Squad: Gerçek Kötüler
|
7.227.685 TL
|
-32,4%
|
8.011.723 TL
|
-29,6%
|
63
|
12-18 Ağu.
|
33
|
Suicide Squad: Gerçek Kötüler
|
10.687.953 TL
|
60,7%
|
11.385.324 TL
|
52,8%
|
65
|
05-11 Ağu.
|
32
|
Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
|
6.652.686 TL
|
-5,0%
|
7.450.249 TL
|
-2,2%
|
64
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
29 Tem.-04 Ağu.
|
31
|
Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
|
7.005.668 TL
|
14,0%
|
7.617.122 TL
|
7,2%
|
63
|
22-28 Tem.
|
30
|
Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
|
6.143.545 TL
|
1,6%
|
7.102.877 TL
|
8,8%
|
58
|
15-21 Tem.
|
29
|
Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
|
6.049.126 TL
|
-2,4%
|
6.526.984 TL
|
-4,3%
|
45
|
08-14 Tem.
|
28
|
Tarzan Efsanesi
|
6.199.871 TL
|
2,7%
|
6.817.896 TL
|
3,0%
|
59
|
01-07 Tem.
|
27
|
Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit
|
6.033.950 TL
|
-1,8%
|
6.618.312 TL
|
-1,1%
|
52
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
24-30 Haz.
|
26
|
Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit
|
6.145.682 TL
|
-14,8%
|
6.691.146 TL
|
-19,0%
|
66
|
17-23 Haz.
|
25
|
Sihirbazlar Çetesi 2
|
7.214.203 TL
|
-4,3%
|
8.258.404 TL
|
-
|
67
|
10-16 Haz.
|
24
|
Sihirbazlar Çetesi 2
|
7.536.582 TL
|
-7,6%
|
8.318.673 TL
|
-8,4%
|
72
|
03-09 Haz.
|
23
|
Warcraft
|
8.160.248 TL
|
18,2%
|
9.086.094 TL
|
16,9%
|
61
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
27 May.-02 Haz.
|
22
|
X-Men: Apocalypse
|
6.905.066 TL
|
-24,1%
|
7.774.467 TL
|
-21,0%
|
65
|
20-26 May.
|
21
|
X-Men: Apocalypse
|
9.095.004 TL
|
-10,4%
|
9.846.762 TL
|
-10,9%
|
73
|
13-19 May.
|
20
|
Kaptan Amerika: Kahramanları...
|
10.152.289 TL
|
-15,7%
|
11.045.381 TL
|
-15,0%
|
73
|
06-12 May.
|
19
|
Kaptan Amerika: Kahramanları...
|
12.042.901 TL
|
128,3%
|
13.000.662 TL
|
106,3%
|
69
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
29 Nis.-05 May.
|
18
|
Küçük Esnaf
|
5.275.913 TL
|
-24,8%
|
6.300.663 TL
|
-25,0%
|
63
|
22-28 Nis.
|
17
|
Küçük Esnaf
|
7.012.922 TL
|
10,0%
|
8.399.650 TL
|
12,7%
|
69
|
15-21 Nis.
|
16
|
Küçük Esnaf
|
6.377.689 TL
|
-19,0%
|
7.452.819 TL
|
-15,3%
|
65
|
08-14 Nis.
|
15
|
Küçük Esnaf
|
7.871.758 TL
|
-16,4%
|
8.801.417 TL
|
-12,7%
|
60
|
01-07 Nis.
|
14
|
Batman v Superman: Adaletin ...
|
9.412.075 TL
|
-42,0%
|
10.083.788 TL
|
-40,6%
|
56
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
25-31 Mar.
|
13
|
Batman v Superman: Adaletin ...
|
16.227.296 TL
|
120,7%
|
16.963.724 TL
|
108,5%
|
63
|
18-24 Mar.
|
12
|
Kolpaçino 3.Devre
|
7.351.410 TL
|
-57,2%
|
8.135.104 TL
|
-55,9%
|
58
|
11-17 Mar.
|
11
|
Kolpaçino 3.Devre
|
17.181.649 TL
|
48,6%
|
18.455.497 TL
|
43,5%
|
63
|
04-10 Mar.
|
10
|
Osman Pazarlama
|
11.559.321 TL
|
-10,3%
|
12.860.779 TL
|
-6,9%
|
57
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
26 Şub.-03 Mar.
|
9
|
Osman Pazarlama
|
12.884.634 TL
|
-35,5%
|
13.818.255 TL
|
-33,4%
|
59
|
19-25 Şub.
|
8
|
Osman Pazarlama
|
19.964.565 TL
|
5,9%
|
20.738.257 TL
|
-
|
62
|
12-18 Şub.
|
7
|
Deadpool
|
18.848.056 TL
|
-1,8%
|
20.649.055 TL
|
-4,4%
|
62
|
05-11 Şub.
|
6
|
Dedemin Fişi
|
19.194.642 TL
|
-27,0%
|
21.604.325 TL
|
-26,4%
|
62
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Hasılat
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
29 Oca.-04 Şub.
|
5
|
Dedemin Fişi
|
26.301.396 TL
|
-4,8%
|
29.341.651 TL
|
-1,5%
|
58
|
22-28 Oca.
|
4
|
Dedemin Fişi
|
27.616.120 TL
|
29,3%
|
29.796.329 TL
|
31,6%
|
51
|
15-21 Oca.
|
3
|
Kardeşim Benim
|
21.358.877 TL
|
36,6%
|
22.639.972 TL
|
35,6%
|
64
|
08-14 Oca.
|
2
|
Kocan Kadar Konuş: Diriliş
|
15.635.652 TL
|
-32,9%
|
16.699.721 TL
|
-29,7%
|
56
|
01-07 Oca.
|
1
|
Kocan Kadar Konuş: Diriliş
|
23.305.574 TL
|
15,8%
|
23.764.654 TL
|
15,5%
|
50
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
09-15 Ara.
|
50
|
Görümce
|
1.479.624
|
-16,7%
|
1.611.766
|
-14,7%
|
59
|
02-08 Ara.
|
49
|
Görümce
|
1.775.562
|
3,1%
|
1.888.555
|
3,3%
|
54
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
25 Kas.-01 Ara.
|
48
|
Çakallarla Dans 4
|
1.722.393
|
-
|
1.827.342
|
-
|
53
|
18-24 Kas.
|
47
|
Dağ 2
|
1.726.721
|
13,6%
|
1.830.658
|
17,0%
|
57
|
11-17 Kas.
|
46
|
Dağ 2
|
1.519.409
|
-5,8%
|
1.564.353
|
-5,9%
|
53
|
04-10 Kas.
|
45
|
Dağ 2
|
1.612.163
|
15,2%
|
1.663.140
|
14,0%
|
50
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
28 Eki.-03 Kas.
|
44
|
İkimizin Yerine
|
1.399.888
|
35,9%
|
1.458.278
|
31,1%
|
54
|
21-27 Eki.
|
43
|
İkimizin Yerine
|
1.029.841
|
55,0%
|
1.112.243
|
44,3%
|
47
|
14-20 Eki.
|
42
|
Cehennem
|
664.555
|
6,5%
|
770.520
|
3,1%
|
54
|
07-13 Eki.
|
41
|
Bir Baba Hindu
|
624.280
|
-7,0%
|
747.546
|
-
|
55
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
30 Eyl.-06 Eki.
|
40
|
Bir Baba Hindu
|
671.349
|
29,4%
|
748.215
|
26,2%
|
47
|
23-29 Eyl.
|
39
|
Suikast
|
518.962
|
-14,6%
|
592.942
|
-11,5%
|
46
|
16-22 Eyl.
|
38
|
Suikast
|
607.599
|
-32,6%
|
669.835
|
-31,6%
|
43
|
09-15 Eyl.
|
37
|
Suikast
|
901.709
|
24,3%
|
978.958
|
23,4%
|
46
|
02-08 Eyl.
|
36
|
Kayıp Balık Dori
|
725.492
|
-6,1%
|
793.134
|
-4,9%
|
56
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
26 Ağu.-01 Eyl.
|
35
|
Suikast
|
772.291
|
25,9%
|
833.746
|
22,0%
|
60
|
19-25 Ağu.
|
34
|
Suicide Squad: Gerçek Kötüler
|
613.523
|
-30,4%
|
683.261
|
-27,8%
|
63
|
12-18 Ağu.
|
33
|
Suicide Squad: Gerçek Kötüler
|
880.984
|
52,4%
|
946.014
|
45,3%
|
65
|
05-11 Ağu.
|
32
|
Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
|
578.195
|
-2,2%
|
650.967
|
-
|
64
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
29 Tem.-04 Ağu.
|
31
|
Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
|
591.092
|
11,4%
|
645.928
|
5,4%
|
63
|
22-28 Tem.
|
30
|
Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
|
530.800
|
-
|
613.108
|
8,1%
|
58
|
15-21 Tem.
|
29
|
Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
|
527.116
|
-
|
567.424
|
-2,1%
|
45
|
08-14 Tem.
|
28
|
Tarzan Efsanesi
|
525.194
|
4,2%
|
579.359
|
5,0%
|
59
|
01-07 Tem.
|
27
|
Üç Harfliler 3: Karabüyü
|
504.036
|
-1,5%
|
551.892
|
-
|
52
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
24-30 Haz.
|
26
|
Ninja Kaplumbağalar: Gölgele...
|
511.783
|
-14,6%
|
556.798
|
-19,2%
|
66
|
17-23 Haz.
|
25
|
Sihirbazlar Çetesi 2
|
599.588
|
-4,5%
|
689.305
|
-1,3%
|
67
|
10-16 Haz.
|
24
|
Sihirbazlar Çetesi 2
|
627.858
|
-6,1%
|
698.674
|
-6,6%
|
72
|
03-09 Haz.
|
23
|
Warcraft
|
668.779
|
12,3%
|
748.076
|
11,1%
|
61
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
27 May.-02 Haz.
|
22
|
X-Men: Apocalypse
|
595.493
|
-30,3%
|
673.097
|
-26,7%
|
65
|
20-26 May.
|
21
|
X-Men: Apocalypse
|
854.126
|
-
|
918.642
|
-1,1%
|
73
|
13-19 May.
|
20
|
Kaptan Amerika: Kahramanları...
|
855.810
|
-12,8%
|
929.094
|
-12,7%
|
73
|
06-12 May.
|
19
|
Kaptan Amerika: Kahramanları...
|
981.319
|
111,6%
|
1.064.198
|
92,9%
|
69
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
29 Nis.-05 May.
|
18
|
Küçük Esnaf
|
463.797
|
-23,7%
|
551.771
|
-24,4%
|
63
|
22-28 Nis.
|
17
|
Küçük Esnaf
|
607.927
|
10,9%
|
730.134
|
13,9%
|
69
|
15-21 Nis.
|
16
|
Küçük Esnaf
|
548.300
|
-18,8%
|
640.843
|
-15,1%
|
65
|
08-14 Nis.
|
15
|
Küçük Esnaf
|
675.625
|
-11,5%
|
754.736
|
-8,1%
|
60
|
01-07 Nis.
|
14
|
Batman v Superman: Adaletin ...
|
763.315
|
-40,9%
|
821.064
|
-39,3%
|
56
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
25-31 Mar.
|
13
|
Batman v Superman: Adaletin ...
|
1.291.997
|
100,2%
|
1.352.698
|
90,5%
|
63
|
18-24 Mar.
|
12
|
Kolpaçino 3.Devre
|
645.433
|
-55,5%
|
710.092
|
-54,3%
|
58
|
11-17 Mar.
|
11
|
Kolpaçino 3.Devre
|
1.451.833
|
47,9%
|
1.552.723
|
43,0%
|
63
|
04-10 Mar.
|
10
|
Osman Pazarlama
|
981.586
|
-9,3%
|
1.085.976
|
-6,3%
|
57
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
26 Şub.-03 Mar.
|
9
|
Osman Pazarlama
|
1.082.328
|
-35,6%
|
1.158.462
|
-33,6%
|
59
|
19-25 Şub.
|
8
|
Osman Pazarlama
|
1.681.673
|
8,0%
|
1.745.887
|
2,6%
|
62
|
12-18 Şub.
|
7
|
Deadpool
|
1.557.019
|
-3,1%
|
1.701.162
|
-4,8%
|
62
|
05-11 Şub.
|
6
|
Dedemin Fişi
|
1.606.562
|
-28,7%
|
1.787.188
|
-28,1%
|
62
|
Hafta Sonu
(ayrıntılar için tıklayınız)
|
Hafta
|
1. Film
|
İlk 10
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Seyirci
|
Değişim
|
Toplam
Film
|
29 Oca.-04 Şub.
|
5
|
Dedemin Fişi
|
2.253.630
|
-4,2%
|
2.484.265
|
-1,3%
|
58
|
22-28 Oca.
|
4
|
Dedemin Fişi
|
2.351.845
|
27,4%
|
2.516.588
|
28,7%
|
51
|
15-21 Oca.
|
3
|
Kardeşim Benim
|
1.846.647
|
40,7%
|
1.955.586
|
39,9%
|
64
|
08-14 Oca.
|
2
|
Kocan Kadar Konuş: Diriliş
|
1.312.171
|
-30,7%
|
1.398.134
|
-27,5%
|
56
|
01-07 Oca.
|
1
|
Kocan Kadar Konuş: Diriliş
|
1.893.569
|
11,8%
|
1.927.549
|
11,1%
|
50
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